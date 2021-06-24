Назван радикальный способ решения проблем с вакцинацией россиян

Депутат Госдумы Федот Тумусов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил радикальный способ решения проблемы с вакцинацией россиян. Как считает парламентарий, чтобы повысить доверие к власти и препаратам от коронавируса, с каждым гражданином государству нужно заключить договор о страховании жизни на 10 млн рублей.

«Главная тема сейчас в России – это вакцинация. Чиновники всеми силами загоняют в нее людей, грозят увольнениями, вешают на все движущееся QR-коды, но успехов пока увидеть не получается. А все потому, что нет доверия. И чем сильнее давление – тем больше подозрений. Поэтому я обращаюсь с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину», – отметил Тумусов в комментарии в «Фейсбуке».

По его словам, недоверие граждан развеять возможно, если государство поставит на решение проблемы деньги. «Недоверие нужно развеять. Как? Очень просто. Доказать, что государство само уверено в безопасности вакцины и готово поставить на нее деньги. Это единственное, что еще может убедить людей. Предлагаю: с каждым вакцинирующимся заключать договор страхования жизни и здоровья на 10 миллионов рублей. Вакцина безопасна – значит, деньги государство сэкономит. А люди убедятся, что их не обманывают и заботятся об их здоровье. Если же осложнения возникнут – то сумма будет достаточно внушительной, чтобы покрыть все медицинские риски», – пояснил Тумусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.06.21

Прогноз: Россия продолжит вымирать со скоростью 700 тысяч человек в год. / КПРФ определилась с первой тройкой на выборах в Госдуму. / «Нами просто жертвуют»: указ мэра Москвы по ограничению работы ресторанов равносилен их закрытию. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»