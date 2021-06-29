Губернатор Подмосковья разрешил свободно гулять на детских площадках

В Подмосковье для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также на дворовых территориях не требуется специальный QR-код. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

«С 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки)», – говорится в сообщении телеграм-канала губернатора.

Тем не менее, в Московской области остаются в силе большинство ограничений. Ранее Воробьев подписал постановление, согласно которому без обязательного предъявления QR-кода для привитых и переболевших коронавирусом граждан или при наличии отрицательного ПЦР-теста не допускается:

– посещение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий;

– посещение организаций общественного питания, за исключением доставки заказов или обслуживания навынос, а также в сезонных летних кафе и верандах;

– посещение детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, городских парков культуры и отдыха, в том числе спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования.

Москва, Мария Соколова

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