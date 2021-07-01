Расплата лицом: осенью в московском метро заработает Face Pay

Осенью в московском метро начнет применяться технология Face Pay, позволяющая оплачивать проезд по лицевой биометрии. Об этом сообщил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском урбанистическом форуме.

«Разрабатываем оплату проезда по биометрии лица. Этот сервис сократит время оплаты проезда, и в час пик значительно разгрузит входную группу в метро, что сделает проезд комфортным и безопасным. Планируем запуск лицевой биометрии в московском метро осенью этого года», – цитирует его слова «Прайм».

Костин также отметил, что в перспективе сервис может быть распространен на широкий круг городской инфраструктуры: театры, музеи, выставки, другие места массового скопления людей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.07.21

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