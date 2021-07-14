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Среда, 14 июля 2021, 18:45 мск

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Власти просят жителей Подмосковья воздержаться от шашлыков

Власти Подмосковья призвали жителей региона до конца недели воздержаться от разведения костров на дачах и в населенных пунктах из-за повышенного уровня пожарной опасности в условиях жаркой и сухой погоды. Об этом на брифинге заявил министр экологии правительства Московской области Андрей Разин.

Чиновник также обратил внимание, что для разведения костра в границах участка должны быть организованы специальные места с обеспечением пожарной безопасности. «Ключевая задача – не формальный подход, а понимание того, что достаточно одного порыва ветра, и огонь моментально перебрасывается на близлежащие территории», – цитирует «Интерфакс» слова Разина.

Как сообщал «Новый День», ранее региональные власти установили до 19 июля ограничения пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса из-за высокого (IV) класса пожарной опасности. За нарушения предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч – для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч – для юридических лиц.

Москва, Мария Соколова

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