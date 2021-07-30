«Если нужно, мы раздумывать не будем»: Лукашенко готов разместить в Белоруссии российские войска

Белоруссия готова разместить на своей территории российские войска. Как заявил президент республики Александр Лукашенко, это будет сделано незамедлительно в случае угрозы Союзному государству. По его словам, вблизи границ Белоруссии уже формируется наступательная инфраструктура НАТО.

«Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», – сказал Лукашенко, слова которого цитирует агентство «Белта».

Президент Белоруссии обратил внимание, что помимо развернутых в Восточной Европе многонациональных сил в Польше формируется новое соединение – 18-я механизированная дивизия, на вооружение которой поступят американские танки «Абрамс» самой современной комплектации. При этом предполагается, что два батальона будут расположены в 20 км от Бреста.

Лукашенко также подчеркнул, что в сегодня «нет абсолютно никакой необходимости» в размещении российских войск на территории Белоруссии. «Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», – сказал президент Белоруссии.

В Кремле отреагировали на это заявление. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что никаких обращений от Минска насчет размещения российских военных в Белоруссии.

«Это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.

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