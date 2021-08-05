Ждем «охлаждения»: в правительстве РФ заметили замедление отечественной экономики

Темпы роста российской экономики замедляются – к концу года возможно охлаждение. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Мы видим признаки сейчас замедления того восстановительного роста, который был – данные, очищенные от сезонности, об этом говорят», – сказал он.

«С одной стороны, как это ни странно, мы говорим, что по июню уровень четвертого квартала 2019 года превысили, то есть восстановились. С другой стороны, мы понимаем, что добыча еще не восстановилась, перевозки авиационные не такие активные, видим по общепиту и сфере услуг не все восстановилось. То есть, вроде потенциал восстановления есть, но вот темпы этого восстановления в общем сейчас замедляются. Посмотрим по данным июля – и после этого будем делать какие-то выводы», – цитирует Решетникова «Интерфакс».

По словам министра, замедление экономики связано также с открытием зарубежного туризма. «Все-таки этот запертый спрос из-за туризма во многом поддерживал, в том числе, и внутренние рынки, и сейчас наложение всех этих факторов может к концу года вызвать определенное охлаждение экономики», – отметил он.

Решетников также подчеркнул, что в нынешних условиях «очень важно, чтобы ужесточение ДКП (денежно-кредитной политики) не было усилено ужесточением бюджетной политики». «Почему мы сейчас так много с министерством финансов и проводим обсуждений параметров 2021 и 2022 годов – нам очень важно, чтобы бюджетная политика свое стимулирующее влияние на экономику оказывала», – пояснил министр.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в первом полугодии составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце июля, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%.

Москва, Светлана Антонова

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