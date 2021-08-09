«Риски потери рынков энергоносителей»: правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики

Правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, документ оговаривает меры, которые призваны уменьшить риски потери рынков энергоносителей.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, реализация концепции включает несколько этапов. «Первый рассчитан на ближайшие три с половиной года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке», – уточнил он на совещании с вице-премьерами РФ.

На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется открыть крупные экспортно-ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.

«Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей, поддержать экономический рост за счёт формирования новых производств и создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий», – пояснил Мишустин.

Москва, Мария Соколова

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