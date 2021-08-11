Дефицит врачей и недоступность медпомощи: правительство РФ заметило проблемы в системе здравоохранения

Правительство РФ признало наличие больших проблем в отечественной системе здравоохранения. Такой вывод можно сделать из проекта постановления кабинета министров об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения» в части стратегических приоритетов.

В частности, чиновники наконец обратили внимание недостаточный уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности. В России до сих пор есть населенные пункты, где недоступно медобслуживание. «В настоящее время отмечается недостаточный уровень качества первичной медико-санитарной помощи и ее доступности для населения. Имеются населенные пункты, находящиеся вне зоны доступности для граждан первичной медико-санитарной помощи», – говорится в документе, который цитирует РИА «Новости».

В проекте постановления также отмечается, что в регионах есть дефицит фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а труднодоступные территории страны недостаточно охвачены санитарной авиацией и выездами бригад передвижных медицинских комплексов.

В то же время, как следует из документа, в большинстве регионов России существует дефицит врачей, среднего и младшего медицинского персонала.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.08.21

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