Право на запрет: в российских кинотеатрах меняются правила оказания услуг

В России с 1 марта 2022 года начнут действовать новые правила оказания услуг в кинотеатрах. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, зрителей будут предупреждать о продолжительности рекламы и показа трейлеров перед началом сеанса.

Также посетителям кинотеатров будет доступна информация о технических характеристиках кинозалов, в том числе о ширине экрана, формате звуковой системы, типе проектора и системы тифлокомментария.

Кроме того, перечень информации, которую обязаны доводить до потребителей, будет содержать не только текущий репертуар с указанием возрастных ограничений, но и о наличии фильмов с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

В свою очередь кинотеатры получат право устанавливать запрет на пронос в зал лазерных указок, пиротехники и резко пахнущих веществ.

Согласно постановлению, новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года. В кабмине пояснили, что действующий порядок был введен более 25 лет назад и уже устарел.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 18.08.21

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