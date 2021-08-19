В сентябре могут начаться перебои: России угрожает дефицит препаратов от ВИЧ

Закупленных Минздравом РФ препаратов от ВИЧ достаточно только на 77% нуждающихся в терапии. В Коалиции по готовности к лечению опасаются, что осенью начнутся перебои с выдачей лекарств 66,4 тысячи пациентам, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что при увеличении расходов Минздрава на 10% большая часть средств ушла на дорогостоящие оригинальные препараты, которые не имеют российских дженериков. «Это тивикай от британской GlaxoSmithKline (GSK), исентресс от MSD, который в России упаковывает «Р-Фарм» Алексея Репика, а также препараты биктарви, генвоя, эвиплера и интеленс от американских Gilead и Johnson & Johnson, дистрибуцией которых занимается «Фармстандарт» Виктора Харитонина. Расходы на госзакупки оригинальных препаратов выросли на 45%. Это позволило увеличить выручку от поставок лекарств от ВИЧ компании господина Харитонина на 32% (до 8,9 млрд руб.), GSK – почти на 15% (6,7 млрд руб.), «Р-Фарм» – на 6% (10,2 млрд руб.)», – отмечает «Ъ».

Между тем общее число закупленных годовых курсов снизилось. «В 2021 году при бюджете, большем на 11,24%, чем в 2020 году, закуплено на 15,35% годовых курсов меньше», – пояснили в Коалиции по готовности к лечению.

По прогнозам специалиста организации Натальи Егоровой, первые перебои с поставками препаратов от ВИЧ можно ожидать осенью, так как закупленный объем лекарств соответствует 77% от потребностей. Сейчас нехватка составляет 111 тысяч годовых курсов, на что потребуется еще около 5,9 млрд рублей.

По данным Роспотребнадзора на 30 июня, число россиян, состоявших на учете по ВИЧ, достигло 768,7 тысячи человек, или 67% от всех пациентов, получивших положительный результат тестирования.

По оценке руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, еще 300 тысяч человек знают о диагнозе, но не вставали на учет, и такое же количество инфицированных не знают о своем статусе. «В России основная масса средств тратится на терапию, в то время как на профилактику выделяется всего 400-500 млн рублей, а сама она сводится к призывам пройти тестирование на ВИЧ», – отметил он, подчеркнув, что расходы на лечение будут расти вместе с новыми выявленными случаями.

Москва, Мария Соколова

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