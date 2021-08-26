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Четверг, 26 августа 2021, 16:34 мск

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Министр труда РФ уточнил, когда пенсионеры получат «путинскую» выплату

Российские пенсионеры начнут получать единовременную выплату, которую анонсировал президент РФ Владимир Путин, в конце следующей недели. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день, те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 миллионов 700 тысяч человек», – сказал Котяков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Министр также уточнил, что граждане, которым доставляют пенсию на дом, – это 12,7 млн человек – начнут получать единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии.

Москва, Светлана Антонова

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