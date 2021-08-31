Выборы в Госдуму: Верховный суд отменил регистрацию 6 кандидатов от «Партии роста»

Верховный суд (ВС) России по требованию Центральной избирательной комиссии отменил регистрацию шести кандидатов в депутаты в Госдуму восьмого созыва из федерального списка «Партии роста».

«Суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации кандидатов Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Елены Мотовой, Евгении Орловой, Алексея Урываева, Заура Шахбанова», – передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВС.

Центризбирком обратился в суд после получения от Центробанка РФ информации о наличии у этих кандидатов иностранных финансовых инструментов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.08.21

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