После выборов в Москве прогнозируют новую вспышку коронавируса

Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его мнению, подъем заболеваемости будет связан с завершением отпускного сезона и началом учебного года.

«Есть ощущение, что конец сентября – это зона риска, когда будет вспышка», – цитирует ТАСС Проценко.

Врач подчеркнул, что говорить о победе над пандемией рано. «Мое персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями», – отметил Проценко.

Ранее в Госдуме заявили, что после выборов 19 сентября власти вновь могут перевести школьников на дистанционный формат обучения.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.09.21

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