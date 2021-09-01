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Среда, 1 сентября 2021, 14:29 мск

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После выборов в Москве прогнозируют новую вспышку коронавируса

Новая вспышка коронавируса в Москве может произойти в конце сентября. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его мнению, подъем заболеваемости будет связан с завершением отпускного сезона и началом учебного года.

«Есть ощущение, что конец сентября – это зона риска, когда будет вспышка», – цитирует ТАСС Проценко.

Врач подчеркнул, что говорить о победе над пандемией рано. «Мое персональное мнение, что это естественная история. Человечество периодически сталкивалось и с эпидемиями, и с пандемиями», – отметил Проценко.

Ранее в Госдуме заявили, что после выборов 19 сентября власти вновь могут перевести школьников на дистанционный формат обучения.

Москва, Мария Соколова

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,