«Закономерный подъем»: глава Роспотребнадзора предупредила об осеннем росте заболеваемости коронавирусом

Осенью в России прогнозируется всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такое развитие ситуации закономерно.

«Мы ожидаем подъем (заболеваемости коронавирусом), это закономерно. Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», – передает «Интерфакс» слова Поповой.

Как отметила глава Роспотребнадзора, осенний подъем заболеваемости инфекционными и вирусными заболеваниями, в том числе коронавиурсом, происходит ежегодно. «Каждый год, когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, по целому ряду эпидемиологических, вирусологических причин… во второй декаде сентября дают всплеск острых респираторных вирусных инфекций», – отметила она.

Ранее Попова предупредила, что наступающий эпидемиологический сезон будет рискованным на фоне распространения свиного гриппа. Из-за сниженного иммунитета у перенесших Covid-19 выше риск заболеть другими ОРВИ, а ковид на фоне гриппа более опасен.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.09.21

Только низкий сезон: каким будет туристический кешбэк в 2022 году. / Оман открылся для вакцинированных россиян. / «Борщевой набор» в России упал в цене. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»