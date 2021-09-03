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Пятница, 3 сентября 2021, 18:58 мск

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Оплата лицом: в России биометрия появится на всех видах общественного транспорта к 2024 году

Оплату проезда по биометрическим данным в России планируют ввести на всех видах общественного транспорта к 2024 году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», – сказал он (цитата по ТАСС).

Министр также отметил, что в одном из новых терминалов аэропорта «Шереметьево» уже работает автоматизированная система паспортного контроля.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что к 2030 году пассажиры смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на вокзалах. Мэрия Москвы в августе приступила к расширению эксперимента по сбору данных горожан – центр организации дорожного движения добавит функцию биометрического распознавания в приложение «Московский транспорт». Система Face Pay тестируется в московском метро.

Москва, Мария Соколова

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