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Пятница, 10 сентября 2021, 13:38 мск

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Стала известна дата возобновления допандемийного авиасообщения России и Белоруссии

С 21 сентября Россия отменит ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введенные в связи с пандемией коронавируса. Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, число полетов между странами будут восстановлено в полном объёме.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России рассмотрел вопрос о снятии ограничений на авиасообщение с Белоруссией. По итогам состоявшегося обсуждения Правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», – говорится в сообщении.

Накануне президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко объявил о решении Москвы отменить все ограничения на авиационное сообщение между странами.

Москва, Мария Соколова

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