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Пятница, 10 сентября 2021, 18:52 мск

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Набиуллина оценила перспективы создания единой валюты России и Белоруссии

Фото: postkomsg.com

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина скептически оценила перспективы скорого введения единой валюты РФ и Белоруссии. По ее словам, говорить об этом пока преждевременно.

«Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – сказала она, выступая сегодня на брифинге.

Накануне президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали ряд союзных программ, которые предусматривают в том числе и интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.

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Метки / Белоруссия

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