Набиуллина оценила перспективы создания единой валюты России и Белоруссии

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина скептически оценила перспективы скорого введения единой валюты РФ и Белоруссии. По ее словам, говорить об этом пока преждевременно.

«Что касается единой валюты, мне кажется, об этом говорить преждевременно. Об этом сказал и президент России», – сказала она, выступая сегодня на брифинге.

Накануне президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали ряд союзных программ, которые предусматривают в том числе и интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 10.09.21

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