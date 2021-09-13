На Западе безуспешно ищут российский след в популярности «Спутник V» на Украине

В последние несколько лет на Западе появилось множество НКО, выступающих в роли независимых СМИ. Самым известным проектом стала расследовательская группа Bellingcat, но она – не единственная в своем роде. В частности, одним из ее партнеров является зарегистрированная в США некоммерческая организация Coda Story: официально структура тоже занимается борьбой с дезинформацией в Интернете, хотя по факту ее деятельность часто сводится просто к пропаганде. Это прекрасно видно по размещенным на сайте Coda Story статьям, значительная часть которых посвящена критике России и освещению ее повестки в негативном ключе.

Например, среди них можно найти публикацию с заголовком «Российская пропаганда вакцины усугубляет разногласия на Украине». Хотя она вышла еще в начале августа, аккаунт Coda Story в Twitter неоднократно вновь размещал посты со ссылкой на этот материал, меняя лишь подпись и выдавая его за новый. Делается это специально для искусственной поддержи актуальности темы в глазах читателей.

Несмотря на кричащее название, в тексте полностью отсутствуют упоминания конкретных случаев работы российской пропаганды с целью раскола украинского общество. Вместо этого авторы просто критикуют жителей Донбасса, одобряющих вакцину «Спутник V». В статье приведены слова людей, которые обвиняют киевские власти в политически мотивированном отказе от закупки препарата в ущерб собственному населению. К слову, это действительно так: еще в марте министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна никогда не зарегистрирует препарат «государства-агрессора».

В такой казалось бы однозначной ситуации Coda Story специально старается выставить всех живущих на Донбассе сторонников «Спутника V» недалекими людьми. В статье упоминаются и антипрививочные настроения на территории Луганской Народной Республики, как и то, что среди пророссийски настроенных граждан Украины больше всего противников вакцинации. Авторы даже высмеивают людей, ностальгирующих по советским временам и считающих Запад виноватым в войне. Их журналисты пытаются представить жертвами российской пропаганды.

Фактически, вся статья с заголовка си до последней строчки состоит из вольной интерпретации событий и подмены понятий. Доверие населения Донбасса к «Спутнику V» логичнее всего объяснить сравнительной эффективностью вакцины, а также контрпродуктивными мерами украинских властей. Однако вместо этого Coda Story занимается поиском «следа Москвы», а после неудачных попыток его найти начинает просто иронизировать над пророссийскими жителями региона.

Это особенно характерно на фоне того, что эта НКО позиционирует себя проектом по борьбе с фейками и недостоверной информацией.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 13.09.21

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