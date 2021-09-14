Минфин РФ готовит металлургам новое повышение НДПИ

Министерство финансов России планирует повысить в три раза налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний до 3-5% от их выручки. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на проект основных направлений налоговой и бюджетной политики и свои источники.

По данным Минфина, в мировой практике уровень изъятия горной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3-5% от выручки, хотя в России показатель не превышает 1-2%. В министерстве считают, что в ненефтегазовом ресурсном секторе формируется высокий уровень рентного дохода при низком отчислении в бюджет – всего 1-10% против 50-70% в нефтяном секторе, а рост мировых цен только усиливает дисбаланс.

Издание отмечает, что в 2021 году год НДПИ уже был увеличен в 3,5 раза. При этом по оценке участников отрасли, дальнейшее повышение может сделать производство нерентабельным. На фоне роста цен на металлы правительство уже ввело экспортные пошлины. Как считает источник газеты, с 2022 года их могут заменить НДПИ, зависящими от уровня мировых цен на сырье. Соответствующие поправки, предполагающие рост коэффициента к ставке НДПИ с 3,5 до 10, могут быть введены 20 сентября.

По мнению аналитиков «ВТБ Капитал», введение ставки для цветных и черных металлов на уровне 6% негативно скажется на таких компаниях, как ГМК «Норильский никель» и «Северсталь». Эксперты полагают, что рост НДПИ больше всего отразится на компаниях, обладающих мощной сырьевой базой,– «Металлоинвесте», «Мечеле», Evraz, «Северстали» и НЛМК.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.09.21

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