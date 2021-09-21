Правительство РФ планирует ослабление рубля

Курс рубля в ближайшие месяцы будет укрепляться, но затем станет постепенно ослабевать. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая сегодня на заседании федерального правительства.

«Курс рубля на текущий год. В среднем оценка – 73,6 рублей за доллар США. По нашей оценке, текущий курс несколько недооценён. Он у нас формировался под действием увеличения иностранной валюты в рамках «бюджетного правила», а также активного накопления резидентами валютных активов», – сказал он.

По словам министра, особую роль также сыграли значительный объём импорта, который наблюдался в рамках восстановления экономики, и настроение международных инвесторов, включая оценку страновых рисков. «Мы ожидаем некоторое укрепление курса рубля в конце текущего – начале следующего года. И начиная с 2023 года он будет постепенно ослабевать в соответствии с разницами индексов-дефляторов у нас и в странах торговых партнёров», – уточнил Решетников.

Согласно обновленному прогнозу минэкономразвития РФ, американский доллар подорожает с 72,1 рубля в 2022 году до 73,6 рубля в 2024 году.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.09.21

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