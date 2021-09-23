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Четверг, 23 сентября 2021, 18:36 мск

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Выборы в Мособлдуму: «Единая Россия» получила большинство по партийным спискам

В Московской областной думе большинство мандатов по итогам выборов по партийным спискам получила «Единая Россия». Об этом свидетельствуют данные подмосковного избиркома.

Партия «Единая Россия» получает 14 мандатов, КПРФ – 6, ЛДПР и «Справедливая Россия- За правду» – по 2, «Новые люди» – 1, передает РИА «Новости».

Голосование на выборах в Мособлдуму седьмого созыва проходило 17-19 сентября. Всего избиралось 50 депутатов по смешанной избирательной системе: 25 – по партийным спискам, 25 – по одномандатным округам.

Москва, Мария Соколова

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