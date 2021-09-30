«Абсолютная глупость»: Лукашенко отверг идею вхождения Белоруссии в состав России

Белоруссия является форпостом Союзного государства не будет входить в состав России. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN, комментируя опасность потери независимости при сотрудничестве с Москвой.

«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, – это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Белорусский лидер пояснил, что вопрос о вхождении в состав России в повестке дня не стоит вообще – «это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят».

Также президент обратил внимание, что по существу Белоруссия уже давно является форпостом Союзного государства. «У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим», – подчеркнул Лукашенко.

Минск, Мария Соколова

Минск. Другие новости 30.09.21

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