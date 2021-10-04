«Борьба» с бедностью: правительство РФ планирует сокращение социальных расходов

Правительство РФ запланировало сокращение социальных расходов, что ставит под вопрос заявленную официально борьбу с бедностью в стране. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, подвергнув жесткой критике предложенный кабинетом министров проект федерального бюджета на будущий год и на период до 2024 года.

«Главный вопрос: как бороться с бедностью, если расходы на социальную политику сократят на 370 млрд рублей?» – выразил недоумение парламентарий.

Политик обратил внимание, что расходы на здравоохранение, которые планируется сократить на 118 млрд рублей, составят менее 1% ВВП. «Да, есть другие статьи расходов на медицину, госпрограмма по развитию отрасли, однако и они сокращены, и даже если все суммировать Россия окажется на одном из последних мест среди стран мира по затратам на здравоохранение. Но дело, конечно, не в рейтингах, а то, что в условиях пандемии и кризисного состояния нашей медицины подобная экономия на здоровье людей недопустима», – подчеркнул лидер «эсеров».

При этом Миронов отметил, что такие сокращения соцфинансирования запланированы в условиях профицитного бюджета. «Получается, что сейчас в рамках текущего дефицитного бюджета на социальную сферу тратится больше. В чем тогда смысл профицита в 1,3 триллиона рублей, который заложен в проекте бюджета на будущий год? У нас сейчас в кубышке ФНБ больше 14 триллионов, триллион из бюджета Минфин не удосужился израсходовать. Куда еще экономить? Как нам двигаться вперед, если государство все больше забирает и все меньше отдает?!» – сказал он.

В то же время, как пояснил политик, расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» планируется увеличить на 315 миллиардов до 2,8 трлн рублей. «Авторы бюджета либо не читали, либо сознательно игнорируют Стратегию национальной безопасности РФ, где на первом месте среди приоритетов стоит благосостояние населения. Бедность россиян – главная угроза для нашей страны, а проект бюджета только усугубляет эту угрозу. Он не создает условий для развития, а программирует дальнейшее отставание от лидеров мировой экономики», – заявил Миронов.

По его словам, для его фракции «бюджет в нынешнем виде категорически неприемлем». «Мы будем, как всегда, готовить альтернативный вариант и бороться за радикальное увеличение социальных расходов», – заверил лидер «эсеров».

Напомним, ранее Счетная палата констатировала, что по итогам 2020 года благосостояние населения находится примерно на уровне 2010-2011 годов», – констатировала Счетная палата. Из-за «слабой динамики доходов после кризиса 2014-2016 годов» доходы населения России так и не смогли восстановиться до докризисных значений, а пандемийный 2020 год «только усугубил ситуацию».

Как говорится в заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета, роста бедности в прошлом году удалось избежать только благодаря масштабным социальным выплатам. В структуре доходов населения доля социальных выплат выросла до 20,8%, а доля оплаты труда – до 58,5%, отмечается в документе. Одновременно снизились до локальных минимумов доли доходов от предпринимательской деятельности – 5,2 %, от собственности – 4,1 % и прочих денежных поступлений – 11,1%.

Москва, Светлана Антонова

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