Будущее-2030: правительство РФ утвердило инициативы развития страны

Правительство РФ утвердило перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Как пояснил на брифинге министр экономического развития РФ Максим Решетников, предложенные меры обеспечат дополнительно 0,3% роста ВВП с 2025 года, а также добавят гибкости и устойчивости экономике и социальным институтам в условиях нынешних и будущих вызовов.

Всего утверждено 42 инициативы, которые можно объединить в 6 направлений: социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. «При этом каждая инициатива точечно и гибко дополняет инструменты и механизмы госуправления. Кураторы стратегических инициатив – это вице-премьеры. Более того, эти стратегические инициативы уже настроены, равно как и государственные программы и национальные проекты», – пояснил Решетников.

По его словам, полная реализация этих планов добавит до 0,3% ВВП дополнительно к 2025 году. «Мы исходим из того, что в 2024 году у нас бюджетирование есть, деньги заложены, все процессы должны развернуться и выйти на результаты, которые обозначены. При выходе на эти результаты плюс 0,3 темпа роста к ВВП мы получим», – пояснил министр.

В правительстве отмечают, что каждая из инициатив отвечает на реальные запросы граждан, улучшает качество жизни, а также помогает достичь национальных целей развития и не дублирует уже существующие мероприятия, например, нацпроекты. Предполагается, что на их реализацию до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей, которые будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния, планируется также привлечь частные инвестиции.

«Стратегические инициативы должны добавить гибкости и устойчивости нашей экономике и нашим социальным институтам. Это основная задача, с тем чтобы ответить на вызовы, с которыми страна столкнулась и с которыми мы столкнёмся в ближайшие годы», – пояснил Решетников.

Москва, Мария Соколова

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