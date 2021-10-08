Группа тяжелого риска: врач оценила реакцию пожилых россиян на вакцинацию и новый штамм коронавируса

Новые штаммы коронавируса закрепили в группе риска людей старшего поколения. Как сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, пожилые переживают постковидный синдром тяжелее, хотя легче переносят вакцинацию.

«Новые штаммы (коронавируса), и первый штамм, с которым мы столкнулись, закономерность одна та же – пожилые люди болеют тяжелее. Пожилые люди относятся к группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции», – отметила врач, объяснив это снижением с возрастом уровня иммунитета.

При этом Ткачева обратила внимание, что именно пониженный иммунитет объясняет, что реакция пожилых людей на вакцинацию легче, чем у молодого поколения, но эффект от прививки равнозначен для всех. «Проведенные исследования показывают, что, действительно, реакция не столь бурная, но она достаточная для того, чтобы выработать иммунную защиту. То есть, эффективность вакцинации у пожилых людей такая же, как у людей молодых и среднего возрастов», – пояснила она, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Также гериатр подчеркнула, что переболевшим коронавирусной инфекцией пожилым людям требуется специальная программа реабилитации, которая включает не только комплекс физических упражнений и определенную программу питания, но и когнитивный тренинг из-за возможных нарушений памяти. «Реабилитация может включать определенные вопросы социальной поддержки, потому что мы помнить должны, что некоторые люди живут в одиночестве, сложно им себя обслуживать – тогда им нужна социально-бытовая поддержка», – заключила Ткачева.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.10.21

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