Пробоина в «санитарном щите»: Россия не готова противостоять природным и преднамеренным биологическим угрозам

Россия в полной мере не готова «противостоять как природным, так и преднамеренным биологическим угрозам», считает академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его мнению, при непрофессиональном руководстве санитарно-эпидемиологическая защита страны может быть отброшена далеко назад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы должны охранять свои границы. Даже если мы создадим самые современные методики диагностики, – это не поможет. С таким упрощенческим подходом и трактовкой нас может отбросить на долгие годы от решения тех задач, которые есть. Сегодня есть все предпосылки для ликвидации единственного в стране Института дезинфектологии на Научном проезде, который мы модернизировали, оснастили. Сегодня во главе реализации «санитарного щита» поставлен человек, который вообще не знает санитарную службу, он никогда в ней не работал. И, самое главное – как ученый он в жизни ничего не создал. И вот он сегодня возглавляет это направление», – заявил Онищенко, не уточнив, кого именно из руководителей имеет в виду. На официальном сайте Института указана противоречивая информация.

«Сейчас говорим о так называемом «санитарном щите». Везде заявляется, нужно создавать диагностику, нужно проводить исследование, но мы и сейчас не на последнем месте по объему исследований. Нужно создать систему быстрого реагирования. Я, например, не видел описания разбора конкретной вспышки, которая была, допустим, в Москве. Хотя единство противоэпидемической службы определено законом», – подчеркнул академик.

Вместе с тем бывший главный санитарный врач России привел в качестве примера также вспышку COVID-19 в Воронежской области. «Массового ничего не должно быть. В марте 2020 года мы ввели локдаун, потому что еще ничего не понимали. Даже Воронеж не надо весь закрывать. Нужно провести научную, грамотную противоэпидемическую работу. Всю Воронежскую область не надо закрывать. У них болеющих сейчас 20 тысяч, летальность 3,28% – для европейской части она недопустима высокая. А область достаточно компактная – там не надо самолетами летать. Значит, там не срабатывает противоэпидемическая работа. Всю область закрывать очень дорого, нерационально и, может быть, даже более вредоносно, чем заниматься конкретными очагами. Очаговой работы у нас нет», – констатировал Онищенко.

При этом эксперт сообщил, что на общем собрании Академии наук, которое запланировано 17-18 декабря, планируется обсудить все аспекты, связанные с распространением коронавирусной инфекции. «Это и медицинские, прежде всего, и политические, и экономические (аспекты). Мы знаем результаты 20 года, что единственная страна в мире, которая приросла по ВВП, – это был Китай. Все страны резко сдали, экономический ущерб нанесен огромный, пострадал малый, средний, да и весь бизнес пострадал… В других странах с этим лучше справляются», – заключил бывший главный санитарный врач России.

Москва, Мария Соколова

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