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Понедельник, 11 октября 2021, 18:12 мск

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Вакцинация детей от коронавируса: врач назвала возможные сроки начала прививочной кампании

В России вакцинация детей от коронавируса может начаться в декабре 2021 – январе 2022 года. Об этом сообщила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в интервью Первому каналу.

«Я надеюсь, что уже где-то в декабре-январе центр им. Гамалеи выйдет с детской вакциной», – цитирует медика «Интерфакс».

Врач отметила, что в настоящее время проводятся клинические испытания вакцины для детей. По ее словам, окончательных результатов еще нет, но исследования «идут благополучно».

Москва, Анастасия Смирнова

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