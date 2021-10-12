Глава Минздрава РФ уточнил сроки завершения экспертизы детской вакцины от коронавируса

Детская вакцина от коронавируса проходит финальную стадию экспертизы – окончательное заключение будет утверждено в течение ближайших двух недель. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ждем заключения. Я думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», – цитирует его слова «Интерфакс».

Министр уточнил, что доля детей среди общего числа заболевших Covid-19 составляет 12-13%. При этом самый высокий риск заболевания у школьников от 6 до 17 лет.

Клиническое исследование детской вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в июле на базе двух детских больниц – имени Башляевой и Морозовской. В конце сентября разработчик препарата – Центр им. Гамалеи направил документы на регистрацию этой вакцины.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.10.21

Авиакомпании перевезли в сентябре почти вдвое больше пассажиров, чем год назад. / Для студентов разработали правила поведения на случай вооруженного нападения. / Минздрав назвал регионы с тяжелой обстановкой по Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»