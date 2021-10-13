Страшная статистика: в Москве от коронавируса больше всего умирают люди старше 60 лет

Коронавирус смертельно опасен для пожилых людей. Как следует из статистики московского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, каждый девятый пациент с Covid-19 старше 60 лет умирает, среди тех из них, кто своевременно не обращается к врачу, – каждый третий.

«86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет. 60% коек в ковидных стационарах занимают пожилые люди. Каждый второй госпитализируемый с коронавирусом – старше 60 лет. 70% реанимационных мощностей заняты людьми старше 60 лет, почти 80% пациентов на ИВЛ – люди пожилого возраста», – уточнили в штабе.

Как отмечается, болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. Вероятность тяжелого течения заболевания у пожилых людей в 5,5 раза выше. У 75-летних – уже в 7 раз выше, а у людей старше 80 лет – в 9. При этом коронавирус у людей пожилого возраста проходит скоротечно, врачи отмечают стремительное ухудшение состояния в течение 3 дней.

В штабе обратили внимание, что из всех пожилых москвичей вакцинировано от Covid-19 только треть, и призвали жителей столицы старшего возраста привиться.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.10.21

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