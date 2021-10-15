Мировые цены на нефть поднялись до осеннего уровня 2018 года

Сегодня мировые цены на нефть достигли отметки $85 за баррель, что соответствует октябрьскому уровню 2018 года. На торгах на лондонской бирже ICЕ, стоимость фьючерсного контракта на североморское «черное золото» марки Brent повысилась до $85,02 за баррель.

В то же время американская нефть марки WTI торгуется вблизи отметки $82 за баррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин допускал, что цены на «черное золото» могут подняться до $100 за баррель. «Вполне возможно», – сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на форуме «Российская энергетическая неделя».

Лондон, Анастасия Смирнова

Лондон. Другие новости 15.10.21

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