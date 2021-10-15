«Нам может дополнительно прилететь»: глава Минфина РФ прогнозирует сложности при выходе из ковидного кризиса

Ситуация в российской экономике может осложниться в результате антикризисных действий других странах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая сегодня с отчетом о работе своего ведомства за прошлый год в бюджетном комитете Госдумы.

Глава минфина РФ считает, что в нынешних условиях логика – чем больше денег закачаете в экономику, тем больше получите положительный результат – не работает, но такие действия иностранных государств отражаются на ситуации в России. «Мы видим, как страны с резервными валютами, большие денежные ресурсы закачивая в экономику, получили существенный инфляционный прирост, который, кстати говоря, транслировался на нашу экономику», – пояснил он.

«В условиях, когда эти страны продолжают по-прежнему такую накачку, вопрос выхода из этой ситуации будет очень болезненным. И об этом как раз 20-ка министров финансов, когда собиралась, говорили. Мы говорили о рисках этого, потому что все это может нам дополнительно прилететь. Вот эти последствия для повышения ставок в крупных мировых экономиках и, соответственно, последствия для мировой экономики», – подчеркнул министр.

Так или иначе, как полагает Силуанов, сейчас состояние в отечественной экономики в сравнении с другими государствами выглядит лучше. «Мы, лучше, чем другие страны сейчас выглядим – несмотря на то, что был объем вливаний в экономику меньше, чем в других странах. Потому что в других странах участвовала и денежная власть в лице Центральных банков. Мы в основном увеличивали бюджетный рычаг поддержки экономики. Мы выходим из этой ситуации гораздо лучше и быстрее. У нас уровень роста в первом полугодии (2021 г.) к 19-му доковидному году, – более 3%. То есть в среднем за два года мы росли 1,4-1,5%, что не видим в других странах. В Великобритании – 2,7%, в Италии – 2%, в Германии – 1,9% – это все минусы. А у нас с вами плюс», – отметил он.

13 сентября состоялась заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20». Были подведены итоги работы финансового трека «двадцатки» за год. По итогам заседания Силуанов заявил о рисках развития стагфляционного сценария мировой экономики и ключевым остается вопрос – является ли наблюдаемый всплеск инфляции переходным или долговременным явлением.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.10.21

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