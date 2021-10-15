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Пятница, 15 октября 2021, 17:32 мск

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«Ситуация более сложная…» Кудрин ожидает длинный пандемийный марафон с ухудшениями

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Ситуация в российской экономике в дальнейшем будет еще более сложная из-за пандемии коронавируса, четвертая волна которого, скорее всего, окажется сильнее предыдущих. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая сегодня в бюджетном комитете Госдумы с оценкой работы правительства РФ за прошлый год. По его словам, кабинет министров иногда некорректно оценивает свою работу, что может отражаться на общей ситуации в стране.

«Год 20-й был годом идеального шторма, как говорят в таких ситуациях. Это пандемия, двухмесячный глобальный локдаун, рекордное снижение цен на нефть… Сегодня нужно сказать, что правительство должно быть готово к марафону в этой борьбе с последствиями кризиса и пандемии, поскольку сейчас, во время четвертой волны, скорей всего, по сути мы уже видим пики заболеваемости и смертности, которые даже не были ни в первой, ни во второй волне. А значит – ситуация более сложная, чем была тогда», – констатировал Кудрин.

При этом, по его мнению, исключительные полномочия правительства РФ по перераспределению бюджетных средств и заимствований, которые были предоставлены в прошлом году, необходимо постепенно ограничивать. «Было хорошим решением, это по сути был исключительный инструмент гибкого антикризисного реагирования. Конечно, мы разделяем, что он и в этом году частично используется, но впоследствии такие полномочия должны снижаться», – считает глава Счетной палаты.

В то же время глава Счетной палаты обратил внимание, что аудиторы его ведомства выявили многочисленные нарушения в работе правительства РФ. «Мы выявили нарушений на 338 млрд рублей, связанных с ошибками в бухгалтерском учете, нарушением федеральных законов и постановлений правительства при планировании и исполнении бюджета и нарушение процедур госзакупок. Кроме того, на 445 млрд нарушения были исправлены в ходе проверки, поэтому мы их не отражаем», – уточнил он.

Кроме того, Кудрин обратил внимание на некорректность в оценке исполнения госпрограмм, которую используют в правительстве РФ. «В 20-м году исполнялось 43 госпрограммы. Оценка эффективности их исполнения является оценкой исполнения бюджета. По методике правительства была оценена эффективность исполнения этих программ. 14 программ получили высокую оценку, 12 выше среднего, 14 – ниже среднего, и только одна получила низкую оценку. В той методике или особенностях ее применения в 20-м году есть ряд некорректностей, искажающих такие результаты. Например, в тех случаях, когда не было фактических данных по исполнению отдельных показателей госпрограмм, применялся прогнозный показатель с коэффициентом 0,7. То есть мы не знаем, как она исполнилась, но такое допущение на мой взгляд некорректно. Или, например, в начале этого года, принималось решение по двум программам, по которым были задним числом пересмотрены показатели плановые на 20-й год и по исправленным в этом году уже подводился итог», – констатировал он.

«Думаю, что нам нужно продолжить работу над мерами по оценке эффективности государственных программ», – заключил Кудрин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.10.21

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