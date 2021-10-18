Восстановление экономики себя исчерпало: в России замедлилась деловая активность

Восстановление российской экономики себя исчерпало – деловая активность замедлилась. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников, выступая сегодня на заседании бюджетного комитета Госдумы.

«Что касается экономического роста, с учетом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%. В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что может быть выше. Тем не менее, в последние два месяца деловая активность замедлилась, у нас восстановление себя в общем-то исчерпало. Экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы», – сказал министр.

По его словам, в следующем году на темпы роста ВВП будут влиять два фактора. «Это увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и произошедшее ужесточение денежно-кредитной политики. В совокупности всех этих факторов рост ВВП ожидаем на уровне 3%», – уточнил Решетников.

Москва, Мария Соколова

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