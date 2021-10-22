QR-коды – это надолго и везде: Собянин высказался о ковид-перспективах

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предупреждением: введение QR-кодов носит не краткосрочный, а длительный характер. Об этом столичный градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы вводим QR-коды там не на период вот этих нерабочих дней, а на постоянную, на длительную перспективу», – сказал мэр (цитата по «Интерфаксу»).

Собянин пояснил, что коды будут вводиться везде постепенно, чтобы население постепенно привыкало к необходимости вакцинации против COVID-19, а этот процесс займет «даже не недели, а месяцы».

При этом столичный мэр выразил убеждение, что QR-коды нужно вводить не в одной отрасли, а повсеместно – во всех отраслях услуг – и «не на неделю или две», а на длительный период. «Требуется всегда вводить их на длительный период. Как минимум на полгода. И ни в какой-то отдельной отрасли, скажем в общепите, а во всех отраслях услуг», – сказал Собянин, слова которого цитирует его официальный сайт.

Москва, Светлана Антонова

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