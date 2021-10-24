Медики сообщили о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса

В Москве увеличилось количество пациентов с тяжелым течением коронавируса. Об этом сообщила главный врач городской больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

«Количество тяжелых, именно тяжелых, пациентов оно двигается к 80-70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра», – сказала медик (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Лысенко уточнила, что большая часть из «тяжелых» пациентов – люди пожилого возраста, но часто стали болеть более молодые москвичи. «Средний возраст существенно снизился. И сейчас стали очень активно болеть дети. Детские койки дополнительно разворачиваются», – отметила она.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в Москве почти на треть снизился уровень заболеваемости коронавирусом. За 24 часа было выявлено 5 279 случаев Covid-19, тогда как днем ранее 7 803. В то же время скончалось 84 пациента. Накануне сообщалось о гибели 82 человек. Эти показатели соответствуют уровню конца июля 2021 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.10.21

Новая цель: мошенники усилили атаку на россиян СМС-бомберами. / Без антирекорда: суточная заболеваемость коронавирусом в России немного снизилась. / США объявили россиян «бездомными». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»