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Воскресенье, 24 октября 2021, 19:02 мск

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Медики сообщили о росте числа москвичей с тяжелой формой коронавируса

В Москве увеличилось количество пациентов с тяжелым течением коронавируса. Об этом сообщила главный врач городской больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

«Количество тяжелых, именно тяжелых, пациентов оно двигается к 80-70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра», – сказала медик (цитата по «Интерфаксу»).

При этом Лысенко уточнила, что большая часть из «тяжелых» пациентов – люди пожилого возраста, но часто стали болеть более молодые москвичи. «Средний возраст существенно снизился. И сейчас стали очень активно болеть дети. Детские койки дополнительно разворачиваются», – отметила она.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в Москве почти на треть снизился уровень заболеваемости коронавирусом. За 24 часа было выявлено 5 279 случаев Covid-19, тогда как днем ранее 7 803. В то же время скончалось 84 пациента. Накануне сообщалось о гибели 82 человек. Эти показатели соответствуют уровню конца июля 2021 года.

Москва, Светлана Антонова

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