В России для борьбы с контрафактом создадут базу недобросовестных предпринимателей

Правительство РФ утвердило комплекс мероприятий по борьбе с контрафактом. Как сообщил сегодня глава кабинета министров Михаил Мишустин, план рассчитан до 2025 года и предусматривает создание базы данных недобросовестных импортеров.

В частности, планируется ужесточить ответственность за производство, хранение, переработку и сбыт контрафакта, а также усовершенствовать систему маркировки и прослеживаемости товаров.

«Надо внимательно изучить вопрос создания базы данных недобросовестных производителей, импортеров, поставщиков и продавцов. И, конечно, для реализации этих мер потребуются квалифицированные специалисты, подготовку которых предстоит организовать», – пояснил Мишустин.

По его словам, приоритетными для мониторинга отраслями будут химическая, электронная, пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, сельское хозяйство и народные промыслы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.10.21

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