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Вторник, 26 октября 2021, 15:07 мск

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Кремль: Губернаторы вправе продлить ковид-ограничения в своих регионах до нового года

Фото РИА «Новый День»

Главы российских регионов могут принять решение о продлении ковид-ограничений вплоть до нового года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, необходимые полномочия у губернаторов есть – все зависит от развития ситуации с коронавирусом.

«Могут, конечно. Действуют особые полномочия регионов. В своем недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия. Все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе», – пояснил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время представитель Кремля заявил, что в Москве нет локдауна и его введение не планируется.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом президент РФ Владимир Путин объявил в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, разрешив регионам расширять этот срок в зависимости от ситуации. Мэрия Москвы решила ввести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

22 октября Песков говорил, что тогда в Кремле не рассматривали «более радикальный план» по сдерживанию пандемии, в том числе введение локдаунов с комендантским часом и закрытием границ регионов. При этом представитель Кремля пояснял, что нельзя предсказать «траекторию развития пандемии», в том числе с учетом вакцинации, поэтому и прогнозировать будущие ограничительные меры невозможно.

Как сообщал «Новый День», в России установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии – зарегистрировано 1106 летальных исходов. За минувший день также было выявлено 36 446 новых заразивших. Всего в стране зафиксировано 8 316 019 случаев Covid-19. Накануне показатель суточной заболеваемости обновил максимум, составив 37 930 случаев инфицирования.

Москва, Светлана Антонова

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