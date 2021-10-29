«Массовая вакцинация» в России дала сбой: Кремль признал дефицит «Спутника Лайт»

В Кремле признали наличие дефицита вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в регионах на фоне объявленной массовой прививочной кампании. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проблема возникла в связи с неритмичностью вакцинации.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. И в случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков заверил, что «в самые сжатые сроки этот дефицит будет ликвидирован».

Ранее сообщалось о нехватке вакцины «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Кургане, Вологодской и Нижегородской областях, Красноярском крае. Кроме того, дефицит «Спутника Лайт» прогнозируется в Архангельской области.

За неделю эпидемиологическая обстановка по коронавирусу осложнилась в 13 субъектах РФ. За последние сутки коронавирусом в России заболели 39 849 человек. Сегодня по итогам 24 часов был зафиксирован рекордный уровень смертности – 1163 человека. При этом более тысячи человек умирают в России 11 дней подряд. На фоне роста заболеваемости в ряде регионов власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.10.21

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