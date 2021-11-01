«Пандемия коснулась даже тех, кто не болен»: кардиолог назвал главные факторы риска

Сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации в случае заражения коронавирусом, но сами по себе не увеличивают вероятность заболевания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, в случае недавно перенесенного острого инфаркта или нарушения мозгового кровообращения с вакцинацией стоит повременить.

«Известно, что наличие сердечно-сосудистых болезней или их факторов риска не повышают вероятность инфицирования (Covid-19), то есть заболеть, но вот фактор риска госпитализации со стороны сердечно-сосудистых заболеваний действительно есть отчетливый», – сказал он.

Бойцов обратил внимание, что есть так называемые кардиометоболические факторы риска госпитализации при заболевании Covid-19, – это гипертония, ожирение, фибрилляция предсердий, сахарный диабет и онкозаболевания. По его словам, при контроле болезни такая вероятность снижается до 10-20%. «Любое сердечно-сосудистое заболевание – это повышение вероятности смерти примерно на 20%. Это касается и сахарного диабета, и ожирения, онкологических заболеваний, очень значимым фактором является деменция», – подчеркнул он.

При этом кардиолог пояснил, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний является прямым показанием в вакцинации. «Противопоказаний за исключением острых событий, которые сейчас непосредственно переносит пациент, например, острый инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения, которое случилось еще вот только-только – то здесь очень небольшая пауза может быть сделана. А в принципе никаких противопоказаний – ни сердечная недостаточность, ни артериальная гипертония, ни нарушение сердечного ритма», – отметил он.

«Пандемия коснулась и тех, кто не больны сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не были госпитализированы, которые не заболели. У них, к сожалению, в условиях неизбежных ограничений двигательной активности наступает обострение заболеваний, связанных с этим фактором. Увеличивается масса тела, возрастают риски злоупотребления алкоголем», – заключил кардиолог.

В России за последние сутки выявлено 40 402 новых случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве – 7 103, в Санкт-Петербурге – 3 250, в Подмосковье – 2 866. Умерло за сутки1 155 человек.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.11.21

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