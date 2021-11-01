Коронавирусный коллапс: лечение часто не помогает, а у почти 90% переболевших – изменения в сердце

Коронавирус нарушает причинно-следственный связи при лечении, а позитивные предпосылки при терапии не всегда приводят к положительным результатам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила директор НМИЦ кардиохирургии Минздрава РФ Елена Голухова сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее словам, как минимум четыре генотипа предрасполагают к негативному сценарию течения заболевания новой коронавирусной инфекцией.

«У нас были пациенты, которые по всем нашим прогнозам должны были поправиться, но, к сожалению, выделены четыре генотипа, как минимум четыре, которые предрасполагают сами по себе к негативному сценарию течения заболевания», – уточнила она.

Голухова обратила внимание, что при спасении больных используется весь арсенал средств и, порой, «даже то, что не прописано, и не всегда спасает». «Вот это отсутствие прямых причинно-следственных отношений – когда чем ты лучше лечишь, тем лучше результаты. Это для Covid-инфекции, к сожалению, носит не совсем линейный характер. Именно это определяет ее злокачественное течение», – пояснила она.

При этом Голухова сообщила, что особенность последних недель – заболеваемость у детей. «Сейчас несколько случаев у детей, ко всем обязательно отрицательный ПЦР, когда они госпитализируются. Конечно, это дети с факторами риска, у них крайне тяжелые и порой несовместимые с жизнью пороки сердца…Сегодня могу сказать о трех случаях таких, которые дети развили картину Covid-инфекции в клинике», – сообщила она, подчеркнув, что «здесь шкалы риска не всегда работают».

«Безусловно, что сценарии разные, и разные особенности течения, и те пациенты, что пришли к нам и имели желудочковую тахикардию, – это были пациенты достаточно молодого возраста без каких-то исходных проблем с сердцем. По данным наших коллег, 87% больных, которые перенесли Covid, имеют по данным МРТ… изменения в сердце», – заключила Голухова.

В России за последние сутки выявлено 40 402 новых случая коронавируса. Больше всего заболевших в Москве – 7 103, в Санкт-Петербурге – 3 250, в Подмосковье – 2 866. Умерло за сутки 1 155 человек.

Москва, Мария Соколова

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