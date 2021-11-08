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Понедельник, 8 ноября 2021, 16:04 мск

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«Такого не было никогда»: Подмосковье бьет антирекорды по заболеваемости коронавирусом

В Подмосковье за последние сутки зафиксировано максимальное с начала пандемии число новых случаев заболевания коронавирусом – 3 429 человека. Как сообщила глава регионального Минздрава Светлана Стригунова, еще одним антирекордом стали 570 пациентов, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Это антирекорд, у нас такого не было никогда», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Стригункова также обратила внимание на рост заболеваемости коронавирусом среди детей для которых выделено 250 коек. «Практически все они заняты, на 90% постоянно», – уточнила она, пояснив, что в Химках и Подольске два ребенка подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом, по ее словам, ситуация «напряженная, но действительно стабилизировалась за прошедшую неделю». «Мы видим, что по госпитализации стабилизация есть, рост мы не видим», – сказала министр (цитата по РИА «Новости»).

Москва, Мария Соколова

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