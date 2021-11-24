Детская вакцина от коронавируса готова: Минздрав РФ примет решение сегодня

Сегодня министерство здравоохранения РФ зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина. По ее словам, при благоприятных условиях препарат может быть введен в оборот уже в конце декабря.

Как сказала Голикова, в соответствии с федеральными законами профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей, либо другого законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, или самого несовершеннолетнего старше 15 лет.

При этом вице-премьер обратила внимание на высокую заболеваемость коронавирусом детей. «Также хочу обратить внимание на то, что, к сожалению, заболеваемость детей сегодня достаточно высокая, она существенно выше, чем мы наблюдали в первую и вторую волну. И поэтому здесь тоже нужно принимать соответствующие решения», – сказала вице-премьер (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

Со своей стороны Путин отметил, что необходимо подумать о создании вакцины от коронавируса для детей старше двух лет. «Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в КНР начали уже работать над вакциной для детей с двух лет... Нам тоже нужно над этим подумать», – сказал президент РФ.

При этом глава государства подчеркнул, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной – тем более для детей. «Они (вакцины для детей) просто должны быть у нас в наличии, поэтому я прошу правительство уделить этому должное внимание, соответствующим образом в отведенные для этой работы сроки все профинансировать, проследить, как идет работа и поддержать специалистов, которые этим занимаются», – сказал.

Москва, Светлана Антонова

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