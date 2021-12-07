Глава Роспотребнадзора: Штамм «омикрон» может быть завезен в Россию из 50-ти стран

Новый штамм коронавируса «омикрон» может быть завезен в Россию из 50 стран. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая сегодня на заседании президиума координационного совета по борьбе Covid-19.

«Я хочу обратить внимание на то, что люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано, могут привезти в страну новый коронавирус. Все наши меры направлены на то, чтобы максимально сдержать этот момент», – сказала Попова, слова которой цитирует РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора уточнила, что более пяти тысяч человек, прибывших в РФ из-за границы, были обследованы с 26 ноября на пунктах пропуска. При этом Попова обратила внимание, что ПЦР-тестирование может не определить штамм «омикрон» в первые сутки после заражения – в этом его особенность штамма, уточняет «Интерфакс».

Попова подтвердила, что пока в России подтверждены два случая заражения этим штаммом.

Москва, Светлана Антонова

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