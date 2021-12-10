«Такое ощущение, что статистика подгоняется под решение»: депутат Госдумы обвинила Минздрав РФ в манипуляциях с вакцинацией детей

Российские власти при продвижении вакцинации от коронавируса увлеклись коммерческой частью, генерируя только рост числа вопросов, ответы на которые никто не дает. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее мнению, Минздрав РФ может манипулировать с данными статистики о детской заболеваемости Covid-19, чтобы начать прививочную кампанию.

«Для меня черный день сегодня в связи с тем, что сделал заявление [Михаил] Мурашко (глава Минздрава РФ) о вакцинации детей. Мне представлялось, что власть все-таки не покусится на наших детей, потому что клинические испытания вакцина не прошла. Замминистра здравоохранения Олег Салагай на вопрос, закончились ли эти испытания, ответил положительно. Спросили, сколько времени на них ушло, – точно не сказал, но сказал, что очень короткий срок ввиду того, что сейчас вот такая эпидемиологическая ситуация… Попросил всех не волноваться. Любопытно мне увидеть хоть одного ребенка, который уже за период пандемии, условно говоря, был вакцинирован, вступил в детородный возраст, родил здоровых детей… и тогда для меня это означает, что прошли клинические испытания», – подчеркнула парламентарий.

Останина обратила внимание, что процесс детской вакцинации «совершенно не проработан». «У нас в законодательстве с 15 лет подросток может уже самостоятельно, условно говоря, принимать решение. Мы же говорим о том, что у нас дети (решают) только с согласия родителей. А дети-то у нас до 18 лет. Мы законы не меняли еще, что мы границу детского возраста опускаем условно до 12-14 или до стольки-то лет. До 18 лет он ребенок у нас, и имеет гарантии со стороны государства. Иначе, надо пересматривать все наши законы…» – пояснила Останина.

«Больше того – подростков тоже будут привлекать рекламой автомобилей, квартир или чего-то еще? А мы уже знаем – эти темы есть уже, когда дети идут в пункты вакцинации, привлекаемые рекламой, и потом ждут призов за то, что они укололись. При этом родители даже в известность поставлены не были, и те, кто прививки эти делал, со стороны родителей согласия не просили. Эти факты мы знаем есть – ребятишки себе возраст преувеличивали, чтобы получить какой-то приз. Это дети, и, понятно, что они поддаются на это», – отметила парламентарий.

«Сегодня уже 10-е… Как Мурашко предполагает это все организовать? А последствия? Родители должны знать последствия для здоровья ребенка, если это не подошло ребенку, условно говоря, вот эта вакцина, единообразная для всех детей. Кто за это отвечать будет? Мы ж ничего (законодательно) не прописали. В законе об иммунопрофилактике дети не выведены в отдельный нормативный какой-то (акт)… нет статьи, которая касалась бы детей», – указала Останина.

По ее мнению, должно быть отдельное законодательное регулирование, а сама детская вакцинация должна проходить исключительно в медучреждениях. «Я подозреваю, что вакцинация подростков будет проходить в школах. Никаких лицензий на право заниматься медицинской деятельностью никто спрашивать не будет. Что, в торговых центрах эти лицензии есть, что ли, сейчас? Делать это надо, особенно, что касается детей, – только в медицинских учреждениях, только при наличии службы реанимации. Понимаете… это ребенок, у нас сколько случаев уже было, когда дети умирали на уроках физкультуры, когда один ребенок другого ударил, и скорая не успела приехать. Мы же знаем об этом», – пояснила она.

Кроме того, по мнению депутата, очень важная проблема будущего деления детей на привитых и нет. «Дети, родители которых отказались от вакцинации, этим детям не дадут QR-кода и запретят посещать школу? Эти дети будут в других классах изолированы? Сегрегация начнется в отношении детей?.. Мне женщины этот вопрос задали. А я не могу ответить на этот вопрос. У меня такое ощущение, что и сами люди, которые стоят у истоков этих инициатив, ответов на эти вопросы не знают», – подчеркнула Останина.

«Вчера нам дают статистику, что 8,6% из всех заболевших – дети в возрасте до 18 лет, из них 20% – это подростки от 12 до 17 лет. Вот что-то мне подсказывает, только это прозвучало, а вечером Мурашко – будем вакцинировать (детей) с 12 до 17-ти. Такое ощущение, что эта статистика искусственно подгоняется под решение, которое уже было принято. Мне бы очень хотелось ошибаться. И я не обижусь, если буду в данном случае, неправа, я извинюсь тогда перед Мурашко, перед всеми, кто принял это решение. Но не надо обманывать людей», – заявила Останина.

При этом парламентарий подчеркнула, что вопросы относительно вакцинации остаются очень острыми для россиян. «А против нового штамма вакцина как работает? Люди продолжают заражаться – то есть, мы людей не вылечиваем этой вакциной. Они же у нас тысячами, опять статистика в этих ковид-госпиталях. А смертность какая высокая. У нас сверхсмертность в этих самых ковид-госпиталях. Можно, конечно, приглашать в «красные зоны», обзывать антиваксерами, но как-то один эпидемиолог сказал, люди – это не экспонаты… Мне думается, что отступили от клятвы Гиппократа наши врачи», – сказала депутат.

«Меня беспокоит только одно – здоровье детей. И в этой части я бы хотела получить четкие ответы: мы все-таки укрепляем здоровье детей вот этой вакциной, или мы понижаем иммунитет у наших детей. Это первое. И второе. Нас пугают не столько самой вакцинацией, сколько последствиями от этой вакцинации. Нам говорят, что вы даже не знаете, это может быть через год, через два – у вас там легкие, почки… а у ребенка? А у ребенка тоже может быть через год, через два. У нас сейчас уже в первом классе 60% детей с отклонениями от здоровья», – констатировала Останина.

«Надо все-теки идти по пути укрепления естественного иммунитета, а не того пути, который нам предлагают сейчас. В конце концов, сам QR-код – он же не лечит. Надо отделить QR-код от вакцинации… Какая-то такая коммерциализация процесса произошла. Нам бы хотелось ошибаться, но что-то заставляет нас думать, что люди во власти и чиновники, которым поручено заниматься и координировать это направление, слишком увлеклись коммерческой частью этого процесса, забыв о людях, и главное – о здоровье людей», – заключила парламентарий.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет начнется в России до конца текущего года.

Москва, Мария Соколова

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