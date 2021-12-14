Собянин оценил ситуацию с коронавирусом и назвал новые сроки для QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин считает ситуацию с коронавирусом в столице стабильной. По его словам, за последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%. При этом градоначальник уточнил, что в связи с федеральными нормами принято решение изменить сроки действия QR-кодов.

Собянин пояснил, что на федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов). В соответствии с этим решением с 20 декабря 2021 года:

1) Срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев.

Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.

В последний день срока действия шестимесячных QR-кодов гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды на следующие 6 месяцев.

Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления.

2) Срок действия QR-кодов, оформленных на основании отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с 3 до 2 календарных дней.

Причина – ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма.

3) QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.

Комментируя ситуацию в Москве, Собянин в своем блоге также уточнил, что первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей. Полностью выполнено постановление Главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики.

Стоит отметить, что осеннюю волну коронавируса Москва, в которой традиционно фиксируется самое большое в РФ количество заболевших Covid-19, пережила без повсеместного введения QR-кодов. Эта пропускная система действует только в музеях и театрах.

Москва, Светлана Антонова

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