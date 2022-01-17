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Понедельник, 17 января 2022, 14:10 мск

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Транспортная проблема «достала»: жители Подмосковья готовы пикетировать здание регионального правительства

Инициативная группа жителей подмосковного Видного готова выйти на одиночные пикеты у здания регионального правительства, чтобы добиться решения проблем с общественным транспортом. Судя по сообщениям в социальных сетях, попытки властей наладить бесперебойное движение автобусов пока не изменили ситуацию кардинально.

Серьезные транспортные проблемы в Домодедовском округе в соцсетях активно обсуждали неделю назад. В сообщениях отмечалось, что в морозную погоду местным жителям приходится до 40 минут проводить на остановках и передвигаться в переполненных автобусах. Причиной коллапса чаще всего называлась смена транспортного предприятия – после тендера, победителем которого стало «Домтрансавто». При этом жители региона направляли в адрес губернатора Андрея Воробьева обращения с просьбой решить проблему.

Обращение к губернатору Московской области

В правительстве Московской области быстро и своеобразно отреагировали на критику. Министр по информационной политике Анастасия Звягина назвала сообщения в соцсетях «фейком», заявив, что уже подано заявление в прокуратуру. Судя по дальнейшим событиям, власти все же признали наличие проблемы. В сообщениях на сайте регионального правительства подчеркивалось, что для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта принимаются меры, в том числе будет задействовано дополнительно еще почти 200 автобусов, в том числе большой вместимости.

Так или иначе, местные жители обращают внимание, что проблема общественного транспорта в Московской области всегда была очень болезненной и напряженной, в том числе в доворобьевские времена. Эта тема регулярно обостряется в случае погодных катаклизмов, как сейчас после обильных снегопадов.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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