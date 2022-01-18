«Ничего, кроме осложнения отношений, это не принесет»: спикер Госдумы заявил о планах НАТО по оккупации Украины

Североатлантический альянс готовится оккупировать Украину, распространяя слухи о якобы готовящемся вторжении России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, таким образом Вашингтон пытается оправдать приближение НАТО к границам России.

«В последние месяцы звучит истерика вокруг Украины: конгрессмены и представители Госдепа пугают весь мир якобы предстоящим вторжением России. Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам. Действует по стандартной схеме – ничего нового: сначала придумывает образ врага, потом героически с ним борется. Так было в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии. Ничего нового не придумали. Все это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы – там. А сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», – констатировал спикер Госдумы.

В этой связи Володин отметил важность диалога по гарантиям безопасности, «чтобы сохранить мир». «А это вопрос именно сохранения мира, потому что мы не можем позволить, чтобы НАТО свои войска вводило на территорию Украины. Это вопрос безопасности наших граждан и вопрос безопасности граждан европейских государств. Поэтому меры, предпринятые президентом, не только своевременны, но единственно верные в этой ситуации», – подчеркнул он.

«Наша задача не допустить страшной трагедии, мир как никогда близок к ней. И в этой связи нам надо информацию донести до всех парламентов с тем, чтобы они осознали свою ответственность и понимали, чем это может закончиться. У России есть чем ответить. Но это понятно, к каким приведет последствиям», – пояснил Володин.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что надо доводить до парламентов стран-членов НАТО информацию о «бессмысленности риторики санкций и запугивания России». «Они говорят – мы сделаем России больно, Москва заплатит высокую цену. Первое – они сами сделают себе больно. Второе – высокую цену они уже заплатили: сначала санкциями вынудили нашу страну заниматься импортозамещением, сейчас же звучат претензии, на каком основании мы это делаем. Сегодня они посчитали, кто и сколько потерял. Оказалось, они в большом убытке. Стало очевидным, что этот путь затратен для их же экономик. А Россия, преодолев вызовы, стала только сильнее», – сказал он.

«Давайте в своём диалоге с национальными парламентами займем позицию и однозначно заявим – те, кто инициировал санкции, перечеркнув требования Всемирной торговой организации и введя «драконовские» меры, которые абсолютно не развивают отношения между государствами, должны уйти с политической арены. Вашингтону надо пересмотреть свою доктрину внешней политики – закончить угрожать. Ничего, кроме осложнения отношений, это не принесет. Развитие России не остановить», – заявил Володин.

Москва, Мария Соколова

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