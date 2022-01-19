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Среда, 19 января 2022, 11:45 мск

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В Подмосковье продлены ковид-ограничения

Фото РИА «Новый День»

Режим ковид-ограничений в Московской области будет сохранен, как минимум, до 25 февраля. Как говорится в сообщении на сайте регионального правительства, предприятиям по-прежнему предписано оставить в силе дистанционный режим работы для 30% сотрудников, а пожилым людям – рекомендовано соблюдать домашнюю изоляцию.

Как отмечается, ограничительные меры приняты в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Согласно решению подмосковного правительства, предприятиям также необходимо перевести на дистанционный режим работы всех работников в возрасте 60+, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

Всем работодателе нужно принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о сохранении аналогичных ковид-ограничений в российской столице. Их действие продлено до 1 апреля.

За минувшие сутки в Московской области выявлено 2 626 новых случаев коронавируса, в Москве – 8 795. Уровень заболеваемости в столице достиг пиковых значений июня. При этом в Подмосковье от последствий заражения Covid-19 за минувшие сутки скончались 38 человек, в Москве – 71.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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