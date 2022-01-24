Первые 1,8 тысячи комплектов доз: в Московской области началась вакцинация детей от коронавируса

В Подмосковье началась вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М», разработанным научным центром имени Гамалеи, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Сделать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет.

«Дети не меньше взрослых подвержены риску заболевания коронавирусом, а также развитию тяжелых осложнений. Московская область получила первую партию вакцины от коронавируса для детей – 1,8 тыс. комплектов доз. Она уже поставлена в пункты вакцинации детских поликлиник. Вакцинация детей проводится с письменного согласия родителей и только на добровольной основе. Перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр и только после этого допустит к вакцинации», – пояснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба.

«Спутник М» – двухкомпонентная вакцина, поэтому через три недели после первой прививки необходимо повторно посетить врача-педиатра для введения второго компонента. Противопоказания: аллергические реакции, симптомы ОРВИ, аутоиммунные заболевания, обострение хронических заболеваний.

С 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о добровольной вакцинации.

Вакцинация проводится в пунктах вакцинации детских поликлиник по предварительной записи через региональный портал «Госуслуги».

Москва, Светлана Антонова

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