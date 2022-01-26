«Не может быть сильной дипломатии на фоне слабой экономики»: лидер КПРФ назвал рецепт спасения России

Без социально-экономической стабильности внутри России даже талантливая дипломатия не будет эффективной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в связи с выступлением в Госдуме главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Никакая талантливая дипломатия не может спасти ситуацию, если у вас слабая экономика, если вы не показываете пример в образовании и науке и нет внутренней сплоченности общества. Поэтому вопрос номер один на сегодня, и от этого должна плясать и наша дипломатия, – это укрепление нашей экономической и финансовой безопасности. Тогда и наши оппоненты, и те, кто бросил военный вызов нашей стране, будут гораздо покладистее и с пониманием будут относиться к нашим обращениям», – заявил политик.

При этом Зюганов обратил внимание, что Лавров не только глава МИД РФ, но еще и член Совета безопасности, а также возглавлял список «Единой России» на парламентских выборах 2021 года, но при этом социально-экономическая политика внутри страны остается прежней.

«Продолжение финансово-экономического курса, который не дает возможность развиваться ни одной отрасли, к сожалению, продолжается. Не может быть сильной дипломатии на фоне слабой экономики, небрежного отношения к образованию и науке… Не устаю повторять – хотите быть великой державой, а мы непременно наследники великой державы, мы должны иметь не только огромную территорию, вы должны иметь на этой территории минимум 200 млн граждан. Нам надо все сделать, чтобы остановилось вымирание. Первый шаг – это прожиточный минимум в 25 тысяч рублей. «Единая Россия» не желает это принимать», – констатировал лидер КПРФ.

«Хотите, чтобы страна была умной и образованной, вкладывайте, прежде всего, в фундаментальную и отраслевую науку минимум 4-5% (ВВП). Мы вкладываем в 5 раз меньше. Хотите, чтобы молодое поколение было патриотичным, примите наш закон образования для всех, который гарантирует каждому молодому человеку вплоть до высшего образование и первое рабочее место, и ситуация изменится. Хотите соединить местное самоуправление с прекрасным опытом народных предприятий и честным предпринимательством – поддержите опыт работы совхоза Ленина, Звенигородское, Усолье-Сибирское. Это лучшие предприятия, которые в новейших условиях, не получая от государства ни копейки, показывают блестящий результат и гарантируют полный пакет социальной поддержки и классную зарплату своим труженикам. С такой программой мы пришли в новый состав Госдумы. Мы полагали, что «Единая Россия» поддержит. Лавров не только как министр, но и как человек, который возглавлял список «Единой России», который является членом Совбеза, – без изменения финансово-экономического курса, без бюджета развития, без поддержки науки, образования и социальной сферы, без сплочения общества, без укрепления местного самоуправления и коллективных начал организации жизни в нашей стране, дипломатия не может быть сильной. А чтобы она была сильной, надо все сделать, чтобы проводился очень эффективный финансово-экономический курс, тогда и дипломатия будет решать соответствующие вопросы», – подчеркнул Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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